Abonament RTV za radio w aucie? Te osoby muszą go opłacić

Kto płaci i za co?

"Business Insider" przypomina, że jeśli np. w gospodarstwie domowym są dwa telewizory i trzy radia, abonament uiszcza się za radio i telewizor. Z kolei, gdy w domu jest tylko radio, wówczas obowiązuje tylko abonament za radio i to bez względu na to, ile radioodbiorników się posiada. Wliczane są w to również odbiorniki w samochodzie. W praktyce oznacza to, że jeśli płacimy już abonament za radio, które posiadamy w domu, nie musimy dodatkowo płacić za radio w samochodzie.