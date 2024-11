9-letnie żony. Irak chce obniżyć wiek zgody

Kobiety mogłyby być zmuszane do zapłaty mężowi za rozwód, a ich prawo do opieki nad dziećmi byłoby ograniczone. Zgodnie z nowymi regulacjami, po rozstaniu to ojciec automatycznie przejmowałby opiekę nad dziećmi. Kobiety zostałyby także pozbawione prawa do majątku męża po jego śmierci, co aktualnie jest zagwarantowane w sunnickiej praktyce prawa.