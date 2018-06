8. rocznica tragedii smoleńskiej. Wiemy, ile kosztowało zabezpieczenie obchodów

3478 funkcjonariuszy - w tym 1144 policjantów z jednostek policji z kraju - zabezpieczało obchody 8. rocznicy tragedii smoleńskiej. Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, koszty poniesione przez policję w związku z operacją pod kryptonimem "Rocznica 2018" wyniosły łącznie 180 tys. zł.

Od października 2015 r. do lutego 2018 r. w zabezpieczanie miesięcznic zaangażowanych było blisko 32 tys. policjantów, a koszt ich pracy wyniósł 2,6 mln zł. Dane te - jak podkreślała policja w odpowiedzi na zapytanie Cezarego Tomczyka - dotyczyły również zabezpieczeń innych wydarzeń organizowanych w tym samym czasie na terenie Warszawy. Polityk PO publikując kilka tygodni temu pismo od Komendanta Głównego Policji stwierdził, że za czasów rządów PO miesięcznice ochraniało ok. 100 policjantów, a za czasów rządów PiS było to ok. 1,5-2 tys. funkcjonariuszy.