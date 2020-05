8 maja: uroczystość św. Stanisława. Kim był patron Polski?

*Stanisław ze Szczepanowa *urodził się ok. 1030 roku. Szkolił się najpierw w Gnieźnie, później za granicą (we Francji lub w Belgii). Jak podaje Katolicka Agencja Informacyjna, "zasłynął jako kaznodzieja i misjonarz Małopolski, pracował także w kancelarii panującego ówcześnie biskupa krakowskiego Lamberta, który wyznaczył go na swego następcę. Po śmierci Lamberta obrany został ordynariuszem diecezji, a w 1072 - za zgodą księcia Bolesława Śmiałego - został konsekrowany na biskupa krakowskiego”.