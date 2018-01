8-latki napadły nastolatka z zespołem Downa. "Wrócił przerażony"

Grupka dzieci zaatakowała chorego chłopca na placu zabaw w Oleśnicy. M.in. ściągnęły mu spodnie. Mama nastolatka jest wstrząśnięta zdarzeniem, które opisała na Facebooku.

"Syn wrócił przerażony do domu" – cytuje wpis matki "Gazeta Wrocławska". Jej zdaniem, nad chłopcem znęcali się 8- i 9-latkowie. "Moje dziecko jest niepełnosprawne, ale nie jest w żaden sposób agresywne, nikogo nie zaczepia" – podkreśliła kobieta. "To tamte dzieci zachowały się jakby nie były do końca zdrowe. To przerażające" – dodała.