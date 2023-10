78-latka wjechała rozpędzonym autem w dzieci. Nowe informacje

- Czekaliśmy na wnuczka z obiadem. A tu nagle telefon, że coś się stało blisko domu - mówi z kolei pan Jan, dziadek rannego 11-latka. - Od razu pobiegłem na miejsce. Kubuś był cały we krwi, oszołomiony, ale przytomny. Karetka zabrała go do szpitala. Jego kolegę przez godzinę reanimowano. Niestety, konał na oczach swoich bliskich. Teraz wspólnie przeżywamy ten dramat - przekazuje "Fakt".