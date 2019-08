75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Zapoznaj się z oficjalnym harmonogramem obchodów 1 sierpnia w Warszawie

75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Na dziś, 1 sierpnia 2019 przygotowano liczne uroczystości. Zapoznaj się z harmonogramem obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego w stolicy.

75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Dziś, we czwartek 1 sierpnia obchodzimy 75. Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego . Co roku stolica obchodzi to wydarzenie z różnym rozmachem. Organizowane są różnego rodzaju atrakcje, podczas których Warszawiacy mogą oddać hołd powstańcom na wiecach, spotkaniach i biegach. Chociaż obchody rozpoczęto na kilka dni przed rocznicą, najwięcej wydarzeń zaplanowano na 1 sierpnia. Poniżej opublikowaliśmy harmonogram.

75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego – straty

Trzeba zaznaczyć, że Powstanie Warszawskie, zostało zorganizowane w przez Armię Krajową, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Wystąpienie zbrojne trwało od 1 sierpnia do 3 października 1944. W trakcie dwumiesięcznych walk o niepodległość, straty polskich wojsk wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych oraz masakr urządzanych przez oddziały niemieckie zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy.