70 tys. Afrykanerów chce wjechać do USA. Trump zaprosił

Niemal 70 tys. białych mieszkańców RPA wyraziło zainteresowanie przeprowadzką do USA. Prezes Południowoafrykańskiej Izby Handlowej w USA, Neil Diamond, podkreślił, że strona internetowa izby cieszy się ogromnym zainteresowaniem. - Mają od dwóch do trzech osób na utrzymaniu, więc jest to wyraźny sygnał, że osoby wyrażające zainteresowanie są w rzeczywistości młodszym pokoleniem - tłumaczył Diamond w rozmowie z Newzroom Afrika.