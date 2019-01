6 ofiar wypadków, 221 nietrzeźwych kierowców. Policja podsumowuje

Od poniedziałku do wczesnych godzin porannych w Nowym Roku na polskich drogach doszło do 63 wypadków. Zginęło w nich sześć osób, a poszkodowane zostały 83 osoby. Zatrzymano 221 nietrzeźwych kierowców.

Jak poinformował mł. asp. Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji, w samego Sylwestra doszło do 54 wypadków drogowych, w których zginęły cztery osoby, a poszkodowanych było 72. Pod wpływem alkoholu kierowało 112 osób. 1 stycznia do wczesnych godzin porannych doszło do dziewięciu wypadków, w których zginęły dwie osoby, a 11 zostało rannych. Zatrzymano 109 nietrzeźwych kierowców.