6-latka stawia twarde warunki NASA. W przeciwnym razie nie będzie dla nich pracować

Do siedziby NASA dotarł bardzo nietypowy list. Jego nadawcą jest 6-letnia Cara Lucy O'Connor z Irlandii, która podzieliła się marzeniem o zostaniu astronautką. Wyraziła też chęć pracy dla kosmicznej organizacji, ale postawiła jeden warunek. Astronomowie muszą naprawić jeden, "kosmiczny" błąd.

Dziewczynka w swoim liście do NASA ubolewa, że Pluton już nie jest planetą. Co gorsza, w jednym z teledysków do piosenki traktującej o tym ciele niebieskim zauważyła, że Pluton jest zastraszany przez Ziemię i wrzucany do kosza - To było naprawdę złośliwe, bo żaden człowiek ani żadna planeta nie powinny być wrzucane do kosza - napisała w swoim liście Cara. Dodała także, że zamierza zostać astronautką i pracować dla NASA, jednak by ten plan doszedł do skutku, jeden warunek musi być spełniony - Pluton musi wrócić w poczet planet układu słonecznego.