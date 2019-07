500 plus

500 plus – wniosek złożyły 2 miliony osób. Sprawdź, na co Polacy przeznaczają pieniądze z programu PiS „Rodzina 500 plus”

500 plus – od 1 lipca 2019 zniesiono kryterium dochodowe i liczbowe, a 500 plus zaczęło przysługiwać rodzicom wszystkich dzieci. Zobacz, na co Polacy wydają pieniądze z programu PiS.

500 plus – na co Polacy wydają pieniądze?

Przypominamy, że od 1 lipca 2019 roku program PiS „Rodzina 500 plus” został rozszerzony wypłatę świadczenia na pierwsze dziecko (bez kryterium dochodowego). Jak podaje, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, nowy wniosek złożyło już ponad 1,7 mln osób. Pierwsze rodziny otrzymały już świadczenia, a badacze Santander Consumer Bank ustalili, na co zamierzają spożytkować zyskaną kwotę. Wiadomo, że najczęstszy deklarowany wybór stanowi inwestycja w rozwój nauki i edukacji. 42 proc. rodzin zamierza przeznaczyć środki na naukę języków obcych lub dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. 40 proc. zamierza zaoszczędzić tę kwotę i odłożyć ją na przyszłość dla dziecka, natomiast co piąty badany zamierza wydawać 500 zł na bieżące potrzeby (nawet niezwiązane z dziećmi). Jedynie 4 proc. planuje zainwestować tę kwotę w technologię i z czasem kupić laptop lub komputer, a zaledwie 0,5 proc. zadeklarowało zakup zabawek.

Wiadomo, że w badaniu przeprowadzonym na 1000 rodziców dzieci w wieku szkolnym, 30 osób stwierdziło, że nie będzie korzystać z rządowego programu.

500 plus na pierwsze dziecko – terminy wypłat świadczenia

Rodzice, którzy złożyli już wnioski, wypłacono łącznie 3 miliony złotych. Wiadomo, że termin realizacji przelewów w ramach 500+ jest uzależniony od momentu, w którym rodzice złożyli wniosek, co obrazuje poniższy schemat: