500 Plus na pierwsze dziecko. Projekt ustawy został przekazany do konsultacji społecznych. Znamy najnowsze założenia programu

500 Plus na pierwsze dziecko coraz bliżej. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej we wtorek 19 marca przekazało projekt ustawy do konsultacji społecznych. Wiemy, kto może liczyć na 500 plus na pierwsze dziecko.

500 Plus na pierwsze dziecko jeszcze w 2019 roku? PiS przekazało projekt ustawy do konsultacji społecznych. (East News, Fot: Adam STASKIEWICZ)

500 Plus na pierwsze dziecko – nowe zasady

500 Plus na pierwsze dziecko, jeszcze w 2019 roku, będą mogły otrzymać wszystkie rodziny. Jeżeli projekt wejdzie w życie, to 500 Plus na pierwsze dziecko będzie przysługiwało na każde dziecko do 18 roku życia. O przyznaniu świadczenia nie będzie decydowało żadne kryterium dochodowe. Obecnie 500 Plus na pierwsze dziecko przysługuje jedynie rodzinom borykającym się z problemami finansowymi. Dotychczas 500 Plus na pierwsze dziecko przyznawane było tylko rodzinom, w których dochód na jednego członka nie przekraczał 800 zł netto, lub 1200 zł, jeżeli w rodzinie było dziecko niepełnosprawne.

500 Plus na pierwsze dziecko i inne zmiany

Przyznanie 500 Plus na pierwsze dziecko to nie jedyna zmiana, do której może dojść po wejściu w życie nowelizacji. Projekt zakłada, że 500 Plus będzie przysługiwało również dzieciom przebywającym w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, preadopcyjnych, terapeutycznych i interwencyjnych. O świadczenia na te dzieci będzie mógł ubiegać się dyrektor placówki, w której przebywają. Zdaniem ministerstwa przyznanie 500 Plus opiekunom dzieci przebywających w ośrodkach pozwoli wyrównać szanse edukacyjne oraz rozwijać ich zainteresowania.

Kolejną istotną zmianą w programie 500 Plus jest wydłużenie czasu składania wniosków o przyznanie świadczenia na nowo narodzone dziecko. Dotychczas rodzice mieli na to miesiąc od dnia narodzin potomka. Po nowelizacji czas ten zostanie wydłużony do trzech miesięcy.