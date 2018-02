5 sekund od tragedii. Samoloty minęły się o włos

Pięć sekund - tyle miało dzielić dwa samoloty od zderzenia nad lotniskiem Ben Guriona w Tel Awiwie. Wojskowa maszyna, którą lecieli pracownicy ONZ weszła na ścieżkę lądującego właśnie Boeinga 757.

Do niebezpiecznej sytuacji doszło we wtorek rano. Mały samolot służbowy ONZ wystartował z lotniska Sde Dov w Tel Awiwie o godzinie 6:30 i kierował się do Sharm el-Sheikh na egipskim półwyspie Synaj. Na wysokości ok. 5 tys. stóp zboczył z zatwierdzonego kursu i zamiast na północ, skręcił na południe - podały izraelskie media.