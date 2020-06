5 praktycznych wskazówek - jak pisać teksty reklamowe na Facebooka?

Sponsorowane posty na Facebooku to skuteczny sposób, aby dotrzeć do precyzyjnie wyselekcjonowanej grupy odbiorców. W artykule podpowiadamy, jak tworzyć reklamy, które sprzedają.

Facebook – dlaczego warto?

Serwis założony przez Marka Zuckerberga niezmiennie od 2004 roku należy do jednego z najczęściej odwiedzanych portali społecznościowych na świecie - ponad 2 mld użytkowników na świecie, ponad 18 mln w Polsce. Facebook to serwis, którego grupa użytkowników jest tak zróżnicowana, jak żadnego innego na świecie. To swego rodzaju społeczeństwo w społeczeństwie. Jak wskazują eksperci z SocialElite, na co dzień zajmujący się szkoleniami online z zakresu prowadzenia firmowych profili, na Facebooku potencjalnych klientów znajdzie firma reprezentująca każdy sektor gospodarki. Facebook działa dla 90% biznesów (B2B i b2c). To doskonałe miejsce do sprzedaży, zarówno tanich, jak i ekskluzywnych produktów. Serwis oferuje szerokie możliwości reklamowe, dzięki sponsorowanym postom firma może dotrzeć do grupy docelowej. Przy stosunkowo niewielkich nakładach (20-30 zł na reklamę dziennie) można w kilka miesięcy zbudować stabilne źródło klientów.

Posty reklamowe – jak tworzyć?

Sukces każdej kampanii reklamowe, także tej w social media, będzie zależał nie tylko od ogólnej strategii, ale także formy i kreacji komunikatu reklamowego. Podpowiadamy, jak pisać teksty reklamowe, aby skutecznie przyciągnąć uwagę pożądanych odbiorców.

1. Opowiedz historię – storytelling to sprawdzone narzędzie w reklamie, szczególnie w przypadku klientów, którzy po raz pierwszy spotykają się z marką. Tekst i obraz muszą być ze sobą spójne i opowiadać jakąś historię, tylko w ten sposób zbudujesz więź emocjonalną z odbiorcami i zyskasz zaufanie.

2. Indywidualizacja reklamy – twórz różne reklamy dla różnych odbiorców, im bardziej reklama będzie dostosowana do odbiorcy komunikatu, tym większe prawdopodobieństwo, że zainteresuje go oferta. Według specjalistów z SocialElite zajmujących się prowadzeniem Fanpage na Facebooku zarówno dla globalnych koncernów, jak i lokalnych przedsiębiorców, optymalna strategia powinna polegać na tworzeniu różnych kreacji reklamowych dla najważniejszych segmentów grupy docelowej. Każda powinna pokazywać produkt w sposób dostosowany do wyobrażeń konkretnej grupu odbiorców.

3. Pisz do swoich klientów – określ dokładnie charakter grupy docelowej i zwracaj się do niej w ten sposób, jak byś prowadził bezpośredni dialog. Używaj języka, w którym czujesz się komfortowo i którym posługuje się grupa docelowa. Weź pod uwagę poziom wykształcenia odbiorców oraz stan wiedzy na temat produktu, których chcesz sprzedać. Zidentyfikuj ich problemy i pokaż, jak przy pomocy reklamowanego produktu, mogą je rozwiązać.

4. Mów krótko – pamiętaj, że masz tylko kilka sekund, aby zainteresować potencjalnego odbiorcę komunikatu. Eksperci wskazują, że im krótszy komunikat, tym wyższy współczynnik konwersji.

5. Wezwij do działania – jedno stanowcze wezwanie do działania (CTA) to sine qua non każdej kampanii reklamowej, nie tylko na Facebooku. Wezwanie powinno być dostosowane do pożądanego celu kampanii („Dowiedz się więcej!”, „Kup teraz!” itp.)

Podsumowanie