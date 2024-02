5-latek wypadł przez okno. Giertych napisał do abp. Gądeckiego

Adwokat zwrócił się do arcybiskupa poznańskiego Stanisława Gądeckiego, by ten wyznaczył pełnomocnika do negocjacji, na podstawie których będzie można ustalić szczegóły dotyczące odszkodowania i zadośćuczynienia. Jak twierdzi Giertych, to właśnie archidiecezja ponosi cywilną odpowiedzialność za śmierć dziecka. To na jej barkach spoczywał obowiązek wymiany uszkodzonego i zgłaszanego kilkukrotnie okna, co podkreślił w liście skierowanym do Gądeckiego.