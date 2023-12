421 ton żywności, czyli niemal milion posiłków dla potrzebujących i 20 000 Mikołajów z Polski oraz krajów bałtyckich zaangażowanych w akcję!

A co czeka na samych odwiedzających świąteczne przystanki? Wiele magicznych atrakcji, takich jak generowanie świątecznych kartek przez narzędzie AI, niepowtarzalne, personalizowane szklanki Coca-Cola, fotobudka 360 i spotkanie z Mikołajem, food truck i stół do wspólnego świętowania oraz wyjątkowe występy muzyczne we wspólnym gronie. Dodatkowo, w specjalnej strefie można zapoznać się z działaniami podejmowanymi przez system firm Coca-Cola na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym o ambicji Świat bez Odpadów, zgodnie, z którą do 2030 roku chce zbierać i poddawać recyklingowi równowartość opakowań, które wypuszcza na rynek oraz Net Zero, czyli dążenia do stania się firmą zeroemisyjną do 2040 roku.