4. fala COVID-19. Galerie handlowe tylko dla zaszczepionych osób?

Do Polski dotarła czwarta fala COVID-19. Koronawirus nie daje o sobie zapomnieć. Na rosnącą liczbę zakażeń wirusem SARS-CoV-2 zareagował Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług. Przedstawił on pomysł, aby do galerii handlowych wpuszczać tylko osoby zaszczepione przeciwko COVID-19.