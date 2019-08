39. rocznica Porozumień Sierpniowych. Lech Wałęsa: robią się niebezpieczni

Jest jeszcze czas, żeby kartką wyborczą skorygować to, co dzieje się w Polsce - mówił były prezydeny Lech Wałęsa podczas obchodów 39. rocznicy Porozumień Sierpniowych w Gdańsku.

- Nie przejmujcie się tym, co się teraz dzieje. To dobrze, że w tej dyskusji są i radykałowie i głupie pomysły, bo one zmuszają nas do lepszych wyborów - dodał.