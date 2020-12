36-latka zmarła po porodzie na COVID. Walka o życie dziecka

Jak podkreśla "Nowa Trybuna Opolska", przed chorobą 36-letnia kobieta ze Strzelec Opolskich nie miała żadnych problemów ze zdrowiem. Nagle w 32. tygodniu ciąży zaczęła mieć kaszel i gorączkę, potem duszności. Stwierdzono koronawirusa. Jej stan się pogarszał, dlatego zdecydowano o przewiezieniu ciężarnej do szpitala w Kędzierzynie-Koźlu.

Kobieta była pod tlenem, a mimo to saturacja krwi spadała. Podjęto trudną decyzję, że jeśli saturacja spadnie poniżej 88 proc., trzeba będzie wykonać cesarskie cięcie, by ratować dziecko. Kobieta się na to zgodziła.