34-latka przeżyła makabrę. Sąd zadecydował o losie oprawców

Do tego makabrycznego zdarzenia doszło w zeszłym roku. Do jednego z mieszkań na olsztyńskich Jarotach siedmiu mężczyzn zaprosiło do siebie koleżankę pod pretekstem udziału w imprezie. Po chwili stali się bardzo agresywni. Jednak 34-latka nie mogła uciec, ponieważ drzwi zostały zamknięte na klucz.