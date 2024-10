30 punktów karnych i ogromny mandat. Wystarczyło kilkaset metrów

Policjanci apelują do uczestników ruchu drogowego o rozsądek i ostrożność na drodze. "Pamiętajmy, że niestosowanie się do obowiązujących przepisów drogowych może prowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń, zarówno dla samego kierującego, jak też innych uczestników ruchu" - przekazała st. asp. Magdalena Gąsowska na stronie KPP w Piasecznie.