28. Finał WOŚP 2020. O której Światełko do Nieba 2020 i gdzie je oglądać?

Już w niedzielę 12 stycznia odbędzie się 28. Finał WOŚP. Imprezę tradycyjnie uświetni Światełko do Nieba. Sprawdzamy, o której odbędzie się pokaz i gdzie można go oglądać.

Światełko do Nieba to nieodłączny element finałów WOŚP. Do niedawna był to pokaz fajerwerków. Od 2019 roku zamiast sztucznych ogni organizatorzy stawiają na pokazy świateł i muzyki.