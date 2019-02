24-latka najpierw nawoływała do ataków na USA, teraz chce tam wrócić. Trump się nie zgadza

24-letnia Amerykanka, która w 2014 roku dołączyła do Państwa Islamskiego, chce wrócić do Stanów Zjednoczonych. Donald Trump nie wyraża na to zgody.



Jak informuje "ABC News", 24-letnia Hoda Muthana jest córką emigrantów z Jemenu. Dorastała w Alabamie.

W listopadzie 2014 roku wyjechała z USA do Syrii, aby dołączyć do ISIS. W tym czasie miała nawoływać do ataków na Amerykanów.

Muthana ma 18-miesięcznego synka. Ojciec dziecka nie żyje.

Teraz przekonuje, że wówczas była "naiwną, wściekłą i arogancką młodą kobietą" i chce wrócić do USA.

Donald Trump napisał stanowczo na Twitterze: "Poinstruowałem sekretarza stanu Mike'a Pompeo, i on zgodził się w całej rozciągłości, aby nie zezwolić Hodzie Muthana na powrót do kraju".

Dodatkowo Departament Stanu poinformował, że kobieta nie jest Amerykanką i nie będzie zgody na jej wjazd do Stanów. Przedstawiciele kobiety przekonują jednak, że urodziła się w Hackensack w stanie New Jersey.

