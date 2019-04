23. piknik naukowy pod hasłem „my i maszyny”

11 maja br. na PGE Narodowym odbędzie się 23. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik pod hasłem „My i Maszyny”. W tym roku przestrzeń stadionu zostanie podzielona na 7 stref tematycznych, w których odbędzie się prawie 1000 pokazów. Na wydarzenie wstęp jest wolny.

– Jesteśmy cywilizacją maszyn. Skomplikowany most, stojący kilka kilometrów w górę Wisły od PGE Narodowego, to maszyna. Procesor w smartfonie albo rozruszniku serca któregoś z naszych piknikowych gości to też maszyna – mówi prof. Łukasz A. Turski, jeden z inicjatorów i pomysłodawców wydarzenia. – W czasie Pikniku przyjrzymy się im naprawdę z bliska, zajrzymy do ich świata.

Od wieków żyjemy w symbiozie z maszynami. Nauczyliśmy się je tworzyć, wykorzystywać, ulepszać, dbać o nie, bo nie wyobrażamy już sobie funkcjonowania bez nich. Jak dalece zmieniają nasze życie? Czym jest sztuczna inteligencja? Czy maszyny myślą sprawniej niż ludzie? Na ile to one zależne są od nas, a na ile my zależymy od nich? Odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań będzie można znaleźć podczas 23. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, który odbędzie się 11 maja br. w godz. 11.00 – 20.00 na PGE Narodowym w Warszawie. Wstęp oczywiście wolny.

Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik to największa w Europie popularnonaukowa impreza plenerowa, podczas której zaplanowano prawie 1000 pokazów, przygotowanych przez ok. 200 instytucji z kraju i ze świata. W tym roku przestrzeń podzielona została na 7 stref tematycznych.

Strefa Przyszłości to wynalazki, technologie i badania, które zmieniają nasze codzienne życie. Będzie tu można spotkać wiele robotów, zajrzeć do świata wirtualnej rzeczywistości, sterować łazikiem marsjańskim i przejść po nowoczesnej, zwijanej kładce dla pieszych.

Strefa Zdrowia to kompendium wiedzy o współczesnej medycynie. Znajdzie się w niej wiele okazji, by wcielić się w lekarzy i spróbować przeprowadzić symulowane operacje. Goście Pikniku obejrzą nowoczesny sprzęt medyczny i poznają możliwości profilaktyki różnych schorzeń.

Zrób to sam to strefa dla wszystkich, którzy lubią tworzyć i konstruować. Tutaj zbudują własnego robota R2D2, satelitę w puszce, uszyją szalik ze ścinków. Zobaczą też gigantyczną drukarkę 3D, przespacerują się Galerią Figur Stalowych i zagrają na organach z rur PCV.

Strefa Rodziny to królestwo najmłodszych. Czeka tu na nich wiele robotów, zadań sportowych, a także mechaniczne dinozaury mówiące ludzkim głosem. Będzie tu też można odpocząć w cieniu drzew, zrelaksować się i coś przekąsić.

Strefa Cywilizacji da możliwość spotkania z bardziej humanistyczną stroną nauki. To podróż zarówno w odległe miejsca, jak i czasy. Na odkrycie czekają kultury Wschodu i dawne wynalazki, które zmieniły świat. Goście dokonają archeologicznych odkryć i zagrają w azjatyckie gry.

Strefa Kultowych Eksperymentów zapewni widowiskowe pokazy i najbardziej znane doświadczenia, które kochają wszyscy. Tutaj będzie okazja, by wycisnąć prąd z ogórka, zagrać na laserowej harfie i zrobić efektownego slime’a.

Strefa Gości Zagranicznych pozwoli poznać dokonania naukowców z różnych krajów. W tym kulturowym tyglu znajdą się wynalazki z Czechosłowacji, nowoczesne roboty oraz mechanizmy opisane przez XII-wiecznego arabskiego inżyniera.

Dla kogo jest Piknik Naukowy? Dla wszystkich, którzy interesują się nauką i chcą zobaczyć ją z bliska. Ale także dla tych, którzy fascynacji odkryciami naukowymi jeszcze nie poczuli. Piknikowe doświadczenia mogą w nich zaszczepić tę pasję.

Jak co roku odwiedzający będą mogli odwiedzić także stanowisko Centrum Nauki Kopernik oraz przestrzeń Polskiego Radia, z których będą nadawane audycje „na żywo”. Będzie można spotkać się i porozmawiać z wieloma radiowymi gwiazdami. Emocje gwarantowane.