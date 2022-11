22-latek sterroryzował wieś na Warmii. Sąsiedzi przerażeni

22-latek nie przyznawał się do winy. Trafił na trzy miesiące do aresztu, a policja zdążyła zgromadzić już potrzebne materiały dowodowe. Zatrzymany usłyszał dziewięć zarzutów - wszystkie w warunkach tak zwanej recydywy. Wśród nich znajdują się groźby karalne wobec dwóch osób, zniszczenie mienia na szkodę pięciu osób i gminy Górowo Iławeckie oraz uszkodzenie ciała jednej osoby. Straty zostały oszacowane na 8300 zł. 22-latkowi grozi do 7,5 roku więzienia.