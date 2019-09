2000 zł grzywny za grę na fortepianie. Sąsiedzi doprowadzili do skazania i wyprowadzki artysty

Zawodowy pianista musiał wyprowadzić się ze swojego mieszkania. Dwojgu sąsiadom przeszkadzało, że gra na fortepianie utwory Chopina. Doprowadzili oni do skazania muzyka za zakłócanie spokoju, a ostra sędzia zasądziła, aż 2000 zł grzywny.

- Kilkadziesiąt razy wzywano do mojego mieszkania patrole policji. Często w złośliwy sposób, czyli wtedy, kiedy nie grałem, a w mieszkaniu panowała cisza. Komendant skierował sprawę do sądu. Byłem zdumiony kuriozalnym wyrokiem - mówi WP pan Jarosław zawodowy pianista. Nie chce, aby ujawniać, jego pełne dane, bo pracuje w publicznej instytucji związanej z kulturą.

To nie była impreza. Pianista grał Chopina

Mieszkanie nie służy tylko do wypoczynku. Artyści mają prawo grać

A co w przypadku bardziej inwazyjnych instrumentów? Czy muzycy mogą dąć w puzon, albo łomotać przez dwie godziny na perkusji? Według stowarzyszenia "mieszkania służą nie tylko do wypoczynku, ale także są miejscem realizowania własnych zainteresowań i pracy indywidualnej. Muzycy mają prawo do gry na instrumencie w ciągu dnia, tak samo, jak inni mieszkańcy prawo do odpoczynku".