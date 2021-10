2 listopada 2021. Zaduszki, czy to dzień wolny od pracy?

2 listopada, czyli Zaduszki nie jest dniem wolnym. Oznacza to, że tego dnia otwarte będą wszystkie sklepy, galerie handlowe, urzędy. Tego dnia ludzie pójdą do pracy, a uczniowie do szkoły, chyba że placówki zdecydują inaczej. W takim wypadku odrabianie dnia wolnego odbywa się w późniejszym terminie.