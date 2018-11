18 mln dla Tomasza Komendy nie tak szybko. "Musimy czekać"

Tomasz Komenda poczeka dłużej na ewentualne odszkodowanie za to, że niesłusznie przesiedział 18 lat w więzieniu. Jego adwokat przesuwa termin złożenia wniosku w sprawie zadośćuczynienia.

Początkowo mec. Zbigniew Ćwiąkalski zapowiadał, że wniosek w sprawie odszkodowania w wysokości 18 milionów złotych złoży do końca roku. Już wiadomo, że walka o zadośćuczynienie się przeciągnie. – Sprawa się opóźni. Wstrzymuje nas łódzkie postępowanie w sprawie niesłusznego skazania Tomka i nieprawidłowości w czasie jego pobytu w więzieniu – mówi mec. Ćwiąkalski.

Adwokat dodaje, że dopiero za kilka tygodni będzie miał możliwość zapoznania się z aktami łódzkiej prokuratury. – Na razie trwają tam jeszcze czynności. Śledczy czekają na opinie biegłych, a to dla sprawy odszkodowania jest bardzo istotne. Ewentualne zarzuty dla osób, które mogły zawinić przy skazaniu Tomka pomogą uzyskać odszkodowanie – przyznaje Ćwiąkalski.

Na złożenie wniosku adwokat ma czas do maja przyszłego roku. Jeśli do tego czasu postępowanie prokuratury w Łodzi się nie zakończy, Ćwiąkalski złoży wniosek o odszkodowanie z jednoczesnym wstrzymaniem rozstrzygnięcia do czasu zakończenia prac łódzkich śledczych.