18-latka zmarła przez pizzę? Są wyniki próbek jedzenia

Co były przyczyną gwałtownej śmierci 18-letniej Natalii w Kobylej Górze? Kiedy dziewczyna źle się poczuła, podejrzenie padło na to, co ostatnio jadła. Jak ustalił "Fakt", przeprowadzone badania nie pozwoliły stwierdzić, co doprowadziło do zgonu młodej kobiety.