17-letni Sebastian poszedł do sklepu i nie wrócił. Rodzina próbuje dociec prawdy

Odnaleziono zwłoki nastolatka. "Odbyła się sekcja zwłok"

- To było we wtorek, zadzwoniłam i przyjechali do domu, spisali zeznania. W środę poszłam na komisariat. Pan policjant był bardzo zajęty. Powiedział, że ma jakiegoś pana, co okradli go na 200 tys. zł. Formalnie przyjęli zgłoszenie o zaginięciu dopiero w czwartek – przekazała Agata Mazurkiewicz.