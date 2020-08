15 sierpnia. Święto w sobotę. Czy przysługuje dodatkowy dzień wolny?

Taki dzień wolny nam przysługuje. Jeśli pracodawca nie wyznaczyłby dodatkowego dnia wolnego, złamałby przepisy i tym samym naraził się na karę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracodawca może go wyznaczyć na przykład na 14 sierpnia (piątek), albo 17 sierpnia (poniedziałek). Oczywiście może to być też inny dzień. Zależy to od wewnętrznych ustaleń w danym przedsiębiorstwie.

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny to święto nakazane i dzień ustawowo wolny od pracy. Święto to jest przedmiotem wiary chrześcijańskiej dotyczącej wzięcia do nieba z ciałem i duszą Najświętszej Maryi Panny po zakończeniu jej ziemskiego życia. Obchodzone jest właśnie 15 sierpnia. To jedno z najważniejszych świąt w kościele katolickim.