13-letnia Inga strajkuje dzisiaj ostatni dzień. “Podzieliła się z nami odwagą" mówią koledzy

- Dzię-ku-jemy! Dzię-ku-jemy! Dzię-ku-jemy! - skandowała młodzież dla Ingi Zasowskiej za organizację Wakacyjnego Strajku Klimatycznego pod Sejmem - Na pewno nadal będę działać w sprawach klimatu, ale w innej formie - obiecuje dziewczynka



- Pierwszego dnia dołączyło do mnie kilka osób, a w następnych było jeszcze więcej. Dziękuję. Przychodziło tu kilku polityków, robili zdjęcia. Nie wiem, czy to coś wniesie. Wiem za to, że skoro tu jesteście, to rośnie świadomość zmian klimatu - dziękowała speszona aktywistka.