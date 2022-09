13-latek "potrzebował przestrzeni". Przez 4 miesiące żył w nieogrzewanym domu

Ta niezwykła historia wydarzyła się w Dundee w Szkocji na przełomie roku 2020 i 2021. 13-letni chłopiec przez 4 miesiące - od grudnia do kwietnia - mieszkał sam, w zrujnowanym, nieogrzewanym mieszkaniu. Jedynym pomieszczeniem z grzejnikiem był salon. Chłopiec spał w nim na rozłożonym na podłodze materacu, w brudnej pościeli, obok sterty brudnych naczyń i opakowań po zbożowych płatkach, którymi się żywił Jak do tego doszło? Okazuje się, że pozwoliła mu na to matka - Michelle Williamson.