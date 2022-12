13 grudnia 1981. Co tego dnia robili politycy?

Donald Tusk

Były premier i lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, gdy tylko dowiedział się o wprowadzeniu stanu wojennego, pojechał do MKZ. Miał wtedy 24 lata. "Tam powiedziano mi, że jest próba zorganizowania strajku w Stoczni Gdańskiej. Zebrałem kolegów i wieczorem poszliśmy do stoczni. Jeszcze nie była obstawiona. Okazało się jednak, że strajk jest raczej umowny. W nocy, pamiętam, pojechaliśmy do kolegi, o którym wiedzieliśmy, że ma bilet do wojska. Ponieważ w pierwszych komunikatach podawano, że kto ma bilet i nie zgłosi się natychmiast do służby, zostanie rozstrzelany, kazaliśmy mu jechać do jednostki. I upili­śmy się na pożegnanie" - relacjonował.