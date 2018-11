12-letni Daniel trzy dni błąkał się po lesie. Dopiero gdy zaginął, policja odkryła tajemnicę jego rodziny

Rodzina 12-letniego Daniela S. od kilku lat była pod opieką pomocy społecznej. Zajmował się także nimi prokurator. Dopiero gdy chłopiec zaginął, na jaw wyszła tajemnica jego domu. Ojciec chłopca został aresztowany na trzy miesiące.

Odnaleziony 12-letni Daniel wymagał pomocy lekarskiej:

Jak udało nam się ustalić, chłopczyk najprawdopodobniej po prostu oddalił się z domu babci i odszedł na tyle daleko, że nie potrafił wrócić do domu. W lesie spędził dwie nocy i niemal trzy dni. Przetrwać pomógł mu mały pies, który mieszka z rodziną. Daniel przytulał zwierzę, by się ogrzać.

To dzięki pieskowi udało się odnaleźć chłopca, który z powodu problemów z mowa nie był w stanie odpowiedzieć na wezwania ratowników. Szczekającego czworonoga zauważył mieszkaniec wsi Izdebki i powiadomił służby szukające Daniela. Wyziębiony trafił do szpitala.

Krzysztof S. został zatrzymany dzień po zaginięciu chłopca. Został już przesłuchany, tak jak matka i babcia Daniela. W piątek sąd przychylił się do wniosku prokuratury i aresztował go na trzy miesiące. - Śledztwo zostało wszczęte o czyn narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia oraz o doprowadzenie osoby małoletniej do lat 15 do innej czynności seksualnej. Podejrzanemu przedstawiono ten drugi zarzut. Za taki czyn grozi od 2 do 12 lat - mówi Wirtualnej Polsce prok. Beata Piotrowicz z Prokuratury Okręgowej w Krośnie.