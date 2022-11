12-latek potrącił swoją mamę. "Odpalił auto, a to ruszyło"

Wstępne ustalenia policjantów wskazują, że do stojącego na podwórku Fiata rodziców wsiadł 12-latek. "Chłopiec przekręcił znajdujący się w stacyjce pojazdu kluczyk, co spowodowało uruchomienie silnika samochodu. Z uwagi na to, że samochód znajdował się prawdopodobnie "na biegu", auto gwałtownie ruszyło i uderzyło w znajdującą się niedaleko samochodu 42-letnią mamę chłopca. Kobieta z obrażeniami ciała trafiła do szpitala, gdzie pozostała na obserwacji" - przekazała w komunikacie sierżant sztabowa policji z Tomaszowa Lubelskiego Małgorzata Pawłowska.