11 listopada w Kielcach. Utrudnienia w ruchu w Święto Niepodległości 2018

Podczas obchodów 11 listopada w Kielcach centrum uroczystych wydarzeń jak co roku stanie się rejon od bazyliki katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny do placu Wolności, gdzie stoi pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. Drogowcy będą więc musieli liczyć się ze sporymi utrudnieniami w ruchu. Na jakie ulice w Święto Niepodległości 2018 nie wjadą autobusy ani samochody osobowe? Sprawdziliśmy.

11 listopada Kielce – zamknięte ulice

Zmiana organizacji ruchu ma zostać wprowadzona już w sobotę. Od 16.00 10 listopada do godz. 18.00 11 listopada zamknięte dla ruchu kołowego zostaną ulice: Jana Pawła II (od Seminaryjskiej do placu Najświętszej Maryi Panny), Mickiewicza, Hipoteczna, Duża (od Sienkiewicza do placu Najświętszej Maryi Panny), Śniadeckich (od Seminaryjskiej do placu Wolności) oraz Głowackiego.