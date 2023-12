10 polskich dramatów, które warto znać

Adaptacja powieści Władysława Reymonta to jeden z tych filmów, które utrwaliły pozycję Wajdy jako tytana polskiego kina i twórcę cenionego na Zachodzie. Reżyser "Kanału" zabiera nas do XIX-wiecznej Łodzi, gdzie poznajemy historię trzech ambitnych młodych przedsiębiorców, którzy porzucają ideały, żeby szybko się wzbogacić. By dogonić marzenia, zakładają wspólnie fabrykę, lecz ich zmagania przynoszą tragiczne konsekwencje. Wajda w mistrzowski sposób ukazuje społeczne nierówności, korupcję i upadek moralny, który może spotkać każdego, nawet najuczciwszego człowieka. Reżyser w adaptacji Reymonta bezbłędnie pokazuje konsekwencje dążenia do sukcesu za wszelką cenę. "Ziemia obiecana" znalazła swoich krytyków ze względu na uproszczenia dokonane względem powieści, ale to wciąż wielkie kino. Przemówi nawet do współczesnego widza, dzięki mocno "zachodniemu" sposobowi kręcenia, jaki przyjął reżyser.