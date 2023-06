10. edycja programu "Dziel się Uśmiechem" dobiegła końca

Co nas niezmiernie cieszy, w ramach jubileuszowej edycji "Dziel się Uśmiechem" do akcji przystąpiła rekordowa liczba niemal 900 szkół oraz ponad 1200 nauczycieli. To ważne, bo problem próchnicy oraz złego stanu zdrowia jamy ustnej wśród dzieci jest wciąż aktualny – zarówno w Polsce, jak i w globalnie. Według danych WHO między rokiem 1990 a 2019 więcej osób na świecie zachorowało na próchnicę niż się urodziło[1]. Sytuacja ta motywuje nas do podejmowania dalszych działań oraz do docierania z programem "Dziel się Uśmiechem" do coraz większej liczby dzieci i ich rodziców ­– skomentowała Małgorzata Szukała, Kierowniczka Działu Promocji i Pozyskiwania Dochodów w Biurze Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża.