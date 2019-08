1 września. Donald Trump odwołuje przylot do Polski. Przyczyną huragan

Prezydent USA odwołał swoją wizytę w Polsce. Wszystko przez to, że huragan Dorian uderzy w niedzielę we Florydę. Do Polski przyleci wiceprezydent Mike Pence.

