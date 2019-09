1 września. Andrzej Duda na Zamku Królewskim. "Nie stajemy w poczuciu żałoby, tylko zwycięstwa"

1 września. 80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Andrzej Duda zaprosił gości na uroczysty obiad w Zamku Królewskim. Prezydent Polski mówił o tym, co oznacza to miejsce.



Dodał również, że wspomniane zwycięstwo bierze się nie tylko z faktu pokonania wroga, ale stworzenia wspólnoty państw.

- To wielkie osiągnięcie, którego źródłem jest pamięć tego, co doświadczyły nasze kraje i obywatele 80 lat temu. Jest to doświadczenie, o którym nie wolno nam nigdy zapomnieć. Niech będzie ono dla nas będzie zawsze przestrogą, że (...) dominacja prowadzi do zniszczenia i tragedii - powiedział Andrzej Duda.