1 września. Andrzej Duda: jest z nami prezydent Niemiec. Myślicie, że to łatwe?

1 września. Rozpoczęły się uroczystości obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Wieluniu. Bierze w nich udział prezydent Andrzej Duda wraz z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem.



1 września. Uroczyste obchody 80. rocznica wybuchu II Wojny Swiatowej w Wieluniu (East News, Fot: East News)

- To jest stare polskie miasto. Być może prawa miejskie otrzymało już w 1281 roku. Ma więc swoją długą historię. W swej długiej historii przeżyło dwa dramatyczne momenty. W 1631 miasto spłonęło, praktycznie całe. Ludzie je odbudowali. 300 lat później, dokładnie 308 lat później o 4.30, kiedy nikt się nie spodziewał, rozpoczęło się niszczenie miasta. 1200 ludzi zostało zabitych, zamordowanych - mówił Andrzej Duda.

- Oni się tego nie spodziewali, nie mogli tego przewidzieć. (...) Kto mógł się tego spodziewać, że II Wojna Światowa rozpocznie się od ataku ze strony przecież cywilizowanego kraju, że ta straszna wojna zacznie się od aktu barbarzyństwa, od ataku na zwykłych ludzi - powiedział.

Mówił także o obecności prezydenta Niemiec w Polsce. - Ta 80. rocznica jest wyjątkowa. Jest wyjątkowa i jestem przekonany, że ona przejdzie do historii dziejów przyjaźni polsko-niemieckiej. Jest z nami prezydent Republiki Federalnej Niemiec, jest z nami ambasador Republiki Federalnej Niemiec. Myślicie, że to łatwe? Panie prezydencie, dziękuję za tę obecność i dziękuję za tę postawę. Patrzę na pana i widzę człowieka, który przybył z pokorą po to, by oddać cześć i podzielić ból - mówił Andrzej Duda.

- Dla mnie ważne jest, że przybywa pan, panie prezydencie i staje w prawdzie. Ta prawda ma moc wyzwalającą, moc niesienia przebaczenia, moc łączenia i moc budowania przyjaźni - dodał.

1 września. Prezydent Niemiec prosi o przebaczenie po polsku Potem głos zabrał prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier. - Chciałbym podziękować mieszkańcom Wielunia, że tego dnia mogę być tutaj z wami. Dziękuję także tobie drogi Andrzeju - zwrócił się w pierwszych słowach.

- Nie jest to oczywiste, że prezydent Niemiec może stać tu przed wami. Stoję przed wami, przed tymi, którzy przeżyli we wdzięczności. Wieluń to był początek, to zarzewie tego, co miało dziać się przez następne lata. Nazywamy to wojną, a była to ogromna fala nienawiści - powiedział prezydent Niemiec.

- Miało dojść do zniszczenia polskiej i europejskiej kultury, by zrealizować szaleńcze wizje - powiedział. - Żaden Niemiec nie przejdzie obojętnie. To byli Niemcy, którzy dopuścili się do okrucieństwa w Polsce. Tej przeszłości nie da się zapomnieć. Mamy do czynienia z Niemcami i niemiecką winą. Chcę państwa zapewnić, że nie zapomnimy - zapewnił.

- Chylę czoło przed ofiarami ataku na Wieluń, przed polskimi ofiarami niemieckiej tyranii i proszę o przebaczenie - powiedział po polsku.

Główne uroczystości rocznicowe w Wieluniu rozpoczęły się w niedzielę o godz. 4.40. Według części historyków, o tej właśnie godzinie Luftwaffe zaczęło bombardowanie.

W mieście zawyły syreny, przypominające o ataku na pogrążony we śnie Wieluń.

