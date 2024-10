1,3 miliona złotych. Tak się zarabiało w zarządzie ARP za rządów PiS

Z kolei w połowie września nowy prezes Agencji Rozwoju Przemysłu Michał Dąbrowski ujawnił, że "ARP złożyła 14 wniosków do prokuratury, które dotyczą poszczególnych członków zarządu agencji". Wskazał, że dotyczą one "wielu spraw, głównie finansowych". Jak poinformował Dąbrowski, łączna kwota zidentyfikowanych naruszeń wykrytych w toku audytów prowadzonych w Grupie ARP oraz samej Agencji Rozwoju Przemysłu wyniosła 415 milionów złotych. Dotyczą one okresu, w którym działał poprzedni zarząd.