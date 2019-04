Życzenia na Wielkanoc 2019: Propozycje tradycyjnych i zabawnych życzeń idealnych do wysłania w formie SMS

Życzenia na Wielkanoc 2019: Skorzystaj z naszych propozycji zabawnych oraz religijnych życzeń wielkanocnych gotowych do wysłania przez facebooka lub w wiadomości SMS.

Już królik z kurczakiem jajka malują, bo do Świąt się przygotowują. Ciasta upiekli, dom posprzątali, a teraz będą świętowali. W szczęściu, nadziei i radości, co w ich sercu w Święta gości. Z wielkanocnymi życzeniami...

Aby Zmartwychwstały Chrystus

obudził w nas to, co jeszcze uśpione,

ożywił to, ci już martwe;

niech światło Jego słowa

prowadzi nas przez życie do wieczności.

Radosnych Świąt w gronie rodzinnym życzy

Na stole święcone, tuż obok baranek,

W koszyczku pełno barwnych pisanek

I jakże znamienne w polskim krajobrazie

Budzące się do życia wiosenne bazie.

Zielony barwinek, fiołki i żonkile

Malują kolorem uroczyste chwile.

W dom polski wiosna wchodzi na spotkanie,

Gdy wielkanocne na stole śniadanie.