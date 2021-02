Życzenia na walentynki. Krótkie i rymowane wierszyki z okazji Dnia Zakochanych

Wierszyki na walentynki to popularna forma przypomnienia bliskiej osobie, jak bardzo nam na niej zależy. Wystarczą krótkie rymowane życzenia na walentynki, by ukochana osoba wiedziała, że wciąż jest bliska naszemu sercu. Ponieważ 14 lutego już za 2 dni, przygotowaliśmy kilka życzeń, które mogą się przydać, jeśli akurat szukacie wierszyków do wysłania na walentynki.

Share

Walentynki 2021. Życzenia na walentynki Źródło: Pixabay