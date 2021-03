Życzenia na Dzień Kobiet. Piękne życzenia do wysłania na 8 marca

Dzień Kobiet co roku przypada 8 marca. Jest to święto wszystkich kobiet - niezależnie od tego, ile mają lat i czym się zajmują na co dzień. Miłym gestem jest przekazaniem im w tym szczególnym dniu życzeń. Jeśli szukasz pomysłu na życzenia na Dzień Kobiet, u nas znajdziesz przykładowe życzenia. Krótkie wierszyki, jedne śmieszne, drugie bardziej nastrojowe, doskonale nadają się do wysłania na 8 marca. Kto jeszcze nie złożył życzeń, to najwyższa pora.

Share

Złóż życzenia na Dzień Kobiet 8 marca Źródło: Pixabay