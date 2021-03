Życzenia na Dzień Kobiet. Nie zapomnij, jakie święto jest 8 marca

Dzień Kobiet co roku obchodzimy 8 marca. Świętują wtedy wszystkie panie - i te młodsze, i starsze. Z okazji Dnia Kobiet spieszymy do nich z życzeniami. Jeśli ktoś nie ma pomysłu na autorskie, indywidualne życzenia, zawsze może skorzystać z gotowych, które idealnie nadają się do wysłania SMS-em czy wpisania ich na świątecznej kartce.

Share

Życzenia na Dzień Kobiet Źródło: Pixabay