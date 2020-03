Życzenia na Dzień Kobiet 2020. Zobacz najpiękniejsze propozycje

Wielkimi krokami zbliża się 8 marca. Tego dnia obchodzić będziemy Dzień Kobiet 2020. W stronę pań popłynie wiele ciepłych słów połączonych z kwiatami czy innymi prezentami. Czego życzyć z okazji Dnia Kobiet? Możliwości jest wiele.

Dzień Kobiet 2020. To święto z bogatą historią

Tradycja nakazuje, by Dzień Kobiet obchodzić 8 marca. Wywodzi się on z ruchów robotniczych w Ameryce Północnej i Europie. Po raz pierwszy Dzień Kobiet obchodzono w 1909 roku w Stanach Zjednoczonych. Nie było to jednak 8 marca, ale 28 lutego.