Życzenia na Boże Narodzenie 2020. Złóż te świąteczne życzenia, a wywołasz uśmiech na twarzy bliskich

Życzenia świąteczne to popularny sposób na przekazywanie miłych słów w okresie Bożego Narodzenia. Popularne są wtedy krótkie i zabawne wierszyki, które można wysłać SMS-em. Coraz częściej życzenia świąteczne przysyłamy również za pośrednictwem Facebooka.

Tradycyjne życzenia na Boże Narodzenie 2020

W ten wigilijny dzień zaśnieżony,

kiedy w kościele biją dzwony,

a pierwsza gwiazdka błyska na niebie,

moje życzenia płyną do Ciebie.

Hmmm... a jakie mam Ci złożyć życzenia,

by warte były Twego westchnienia?

Sukcesów w życiu, ciepła w miłości,

dużo uśmiechu, wiele radości.

Spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń,

samych przyjaznych w Twym życiu zdarzeń.

Niech ten wyjątkowy w roku dzień,

odsunie na zawsze Twe troski w cień.

I niech się śmieje do Ciebie świat,

blaskiem szczęśliwych i długich lat.