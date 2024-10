Zwrot w pogodzie na Wszystkich Świętych? Wstępne prognozy były inne

Jak podaje tvnmeteo.pl, "1 listopada chłód wraz z niżem miałby odsuwać się na wschód, a od zachodu w kierunku Polski powinien rozwijać się klin ciepła. Towarzyszyłby temu wzrost ciśnienia. Napływ ciepła poprzedzać może jednak pas deszczu - ciepły front wędrujący nad Polską z zachodu na wschód. W takiej sytuacji temperatura po południu wzrosłaby do 4-6 st. C na wschodzie, 7-8 st. C w centrum oraz 9-11 st. C na zachodzie".